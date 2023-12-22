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Прокуратура Центрального района контролирует расследование дела о гибели сотрудника отеля
Сегодня, 15:47
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Прокуратура Центрального района контролирует расследование дела о гибели сотрудника отеля

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В соцсетях свидетели пишут, что мужчина погиб во время ремонта лифта.

Прокуратура Центрального района контролирует ход и результаты доследственной проверки, которая началась после обнаружения трупа в отеле, расположенном на улице Профессора Ивашенцева. Известно, что в гостинице погиб 56-летний работник. 

Инцидент произошел сегодня, 6 февраля. На данный момент правоохранители осматривают место случившегося. Они устанавливают причину произошедшего. Сейчас следователи опрашивают свидетелей. 

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. 

В соцсетях свидетели пишут, что мужчина работал электриком. Мастер должен был устранить неполадки в работе лифта. Неожиданно ему кабина  придавила мужчине голову.  Информаци проверяется.

Ранее мы писали, что в ТЦ на Стачек девушка с судимостью пыталась украсть сапоги и сумку.

Фото: Pxhere

Теги: проверка, прокуратура, ремонт лифта, умер в отеле
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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