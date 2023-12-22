Прокуратура Центрального района контролирует расследование дела о гибели сотрудника отеля

Прокуратура Центрального района контролирует ход и результаты доследственной проверки, которая началась после обнаружения трупа в отеле, расположенном на улице Профессора Ивашенцева. Известно, что в гостинице погиб 56-летний работник.
Инцидент произошел сегодня, 6 февраля. На данный момент правоохранители осматривают место случившегося. Они устанавливают причину произошедшего. Сейчас следователи опрашивают свидетелей.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
В соцсетях свидетели пишут, что мужчина работал электриком. Мастер должен был устранить неполадки в работе лифта. Неожиданно ему кабина придавила мужчине голову. Информаци проверяется.
Ранее мы писали, что в ТЦ на Стачек девушка с судимостью пыталась украсть сапоги и сумку.
Фото: Pxhere
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