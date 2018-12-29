Эксперты считают утопичной идею возрождения на Украине самолетов Ан-124 "Руслан"

Эксперты объяснили, почему строительство "Русланов" - плохое решение для экономики.

Возобновление производства самолетов А-124 "Руслан" в Украине является нелогичным и абсурдным с экономической и технической точек зрения. Об этом рассказал авиаэксперт ФБА "Экономика сегодня" Роман Гусаров.

О создании подобных самолетов заявил первый заместитель главы "Укроборонпрома" Сергей Омельченко. Воздушные средства будут изготавливаться на заводе "Антонов".

Ан-124 – очень сложные эксклюзивные машины, большая часть деталей к которым уже не производится. На заводе в Ульяновске еще с советских времен скопились огромные запасы деталей к этим машинам, за счет чего РФ ремонтирует имеющиеся самолеты. Заказы "Антоновым" этих деталей у неких "западных концернов" – глупость, даже разработка и изготовление сложной стойки шасси обойдется в непомерные деньги. При условии, что западные заводы вообще возьмутся за такие заказы комментирует ситуацию специалист.

Спикер добавил, что в России отказались от строительства самолетов данного типа. На данный момент в стране летает не более 20 штук какой комплектации.

Нужно знать специфику "Руслана", чтобы понять мотивы отказа от этой модели в России. Эта машина на аналоговых технологиях, система управления занимает на борту огромную комнату. Сейчас вся эта гора приборов может быть заменена маленьким ящиком-компьютером. И уж конечно требуется обновление авионики, переделка кабины, переоборудование отсеков. Выпускать машину по чертежам 1970-х не просто невозможно, но и бессмысленно. резюмировал Гусаров

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Фото: Piter.tv