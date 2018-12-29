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Новые отставки в Смольном: пост покинул глава Комитета по финансам Алексей Корабельников
Сегодня, 7:30
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lesjasap

Новые отставки в Смольном: пост покинул глава Комитета по финансам Алексей Корабельников

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В Правительстве Петербурга продолжаются изменения кадрового состава.

В Смольном произошли очередные кадровые перестановки. Председатель комитета по финансам Алексей Корабельников написал заявление об увольнении с должности. По данным СМИ, заменить чиновника сможет его заместитель - Татьяна Пигольц.

Немногим ранее стало известно о том, что Эдуард Батанов приглашен в Смольный. Чиновник покинул пост в правительстве Калининградской области и вернулся в Северную столицу. Ранее мужчина уже возглавлял Комитет по финансам Петербурга. Теперь многие пророчат ему должность вице-губернатора.

Фото: Piter.tv

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Теги: алексей корабельников, кадровые перестановки, комитет по финансам, смольный, уволнение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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