Стала известна полная программа празднования "Дня России" на територии "Газпром Арены"

Вход на все мероприятия будет бесплатным.

В понедельник, 12 июня, в Северной столице пройдут мероприятия по случаю Дня России. Наиболее масштабное торжество ожидается на территории "Газпром Арены". Полную программу мероприятий разместило издание Spb.aif.ru.

Организаторы праздника разделят территорию стадиона на несколько тематических зон. Так, регистрация, создание творческих роликов в фотозонах и вручение памятных подарков пройдёт в Yappy парк. Там же состоится турнир по баскетболу. Кроме того, гости могут посетить спортивный фестиваль "Наше Дело". В его рамках пройдёт Кубок Мира WRPF по пауэрлифтингу с участием спортсмена Кирилла Сарычева и спортсменов из двадцати стран, а также титульные бои в формате ММA, настольный теннис с Максимом Шмыревым, эстафета силачей с Виктором Блудом, мировые рекорды в силовом экстриме с Михаилом Кокляевым и мужской и женский армрестлинг с Денисом Цыпленковым и Ириной Гладкой.

Любители российской кухни смогут насладиться блюдами из Карелии, Якутии, Дагестана, Бурятии и других регионов на фестивале "Гастрономическая карта России". В программу вошли 20 наиболее удачных концепций (блинная, пироговая, пышечная, кондитерская, чайная и т.д.).

На главной сцене "Газпром Арены" пройдёт концерт с участием Ольги Красновой, DAVA, VAVAN, Анатолия Цоя, Анет Сай, Сергея Лазарева, Amirchik, Жени Ершова, Саши Стоуна, Меджикула, OWEEK, Градусов, Radio Tapok. Порядок выступлений артистов и другая информация представлена на сайте день-россии.рф.

Гостей фестиваля настоятельно попросили выбрать для прибытия общественный транспорт, поскольку у Арены явно не хватит парковочных мест. Можно воспользоваться ближайшими станциями метро к стадиону ("Зенит" и "Крестовский остров").

Вход на все мероприятия будет бесплатным.

Ранее мы сообщили о том, что на ближайших выходных шоу "Поющие мосты" посвятят Дню России.

Фото: Piter.TV