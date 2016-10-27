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На ближайших выходных шоу "Поющие мосты" посвятят Дню России
Сегодня, 16:41
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На ближайших выходных шоу "Поющие мосты" посвятят Дню России

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Традиционно петербуржцы и гости города смогут услышать произведения петербургских композиторов-классиков.

Музыкальная программа "Поющих мостов" в предстоящие выходные будет посвящена Дню России. Традиционно петербуржцы и гости города смогут услышать произведения петербургских композиторов-классиков, сообщил "Петербургский дневник".

Над Невой прозвучат фрагменты из балетов "Шахерезада" и "Млада" Римского-Корсакова, "Щелкунчик" и "Лебединое озеро" Чайковского, "Ромео и Джульетта" Прокофьева, "Светлый ручей" Шостаковича, "Медный всадник" Глиэра и других.Также можно будет услышать музыку Мусоргского, Кюи, Балакирева, Бородина.

Дворцовый мост будет разводиться под классическую музыку три ночи подряд, с 9 на 10, с 10 на 11 и с 11 на 12 июня.

Фото: Piter.tv

Теги: мосты, поющие мосты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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