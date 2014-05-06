В «Газпром Арене» пройдут праздничные мероприятия по случаю Дня России

Вечером на площадке состоится концерт. Вход для гостей на мероприятие свободный.



12 июня В Северной столице пройдут праздничные мероприятия в честь Дня России. Программа на стадионе "Газпром Арена" стартует в 12:40. Об этом пишет издание Spb.aif.ru.

Вечером на площадке пройдёт концерт с участием Сергея Лазарева, группы "Градусы", DAVA, ANI GALSTYAN, исполнителя 3-ий Январь, Оли Красновой, Анет Сай, Nick Rouze, OWEEK, Kaya, VAVAN, Натальи Качуры, Amirchik, Эрика Ахметова, Меджикула. В качестве ведущих выступят Дмитрий Губерниев, Марина Кравец, Анна Хилькевич и Sasha Stone.

Кроме того, для петербуржцев и гостей города подготовят тематические зоны, культурные и спортивные активности для всей семьи. Молодых людей может заинтересовать итерактивный с использованием мультимедиа. Любителям здорового образа жизни рекомендуют посетить турнир бойцовской лиги "Наше Дело", соревнования по армрестлингу, пауэрлифтингу или воркауту. Также на площадке пройдут на фестиваль еды "Гастрономическая карта России" и кастинг во второй сезон реалити-шоу "Вызов".

Вход для гостей на мероприятие свободный.

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Фото: Piter.TV