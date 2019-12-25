Профсоюз учителей призвал отказаться от родительских чатов из-за драки в Петербурге

Драка началась со ссоры в таком чате.

После массовой драки в Петербурге, которая произошла 21 ноября, профсоюз работников образования "Учитель" выдвинул предложение об отказе родительских чатов в мессенджерах. Об этом сообщила председатель профсоюза Марина Балуева в интервью "Газете.Ru".

По мнению специалиста, в последнее время родители ведут себя нецивилизованно и демонстрируют неумение общаться. Балуева уточнила, что нужно искать альтернативу, потому как чаты важны, ведь там родители там обмениваются домашними заданиями, решают организационные вопросы. Новые форматы должны регулировать активность, возможно, следует назначать модераторов, которые будут удалять нецензурную брать, ссоры, разговоры не по теме. Отмечается, что депутаты Госдумы ранее заявили, что подобные инциденты происходят из-за озлобленности и низкого уровня культуры некоторых россиян.

Ранее мы писали, что в Петербурге завели дело после перестрелки участников родительского чата.

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