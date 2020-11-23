  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:00
29
nadezhda_sib
Код вставки плеера

В Петербурге завели дело после перестрелки участников родительского чата

0 0

На улице столкнулись около десяти человек.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство" после драки со стрельбой на проспекте Тореза. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. 

Одного из участников инцидента, 28-летнего мужчину, задержали.

Напомним, драка с участием около 10 человек во дворе дома №19 и 21 по проспекту Тореза произошла 21-го ноября. Сотрудники полиции доставили в участок шестерых граждан в возрасте от 27 до 35 лет. По предварительной версии, мужчины состояли в родительском чате. Конфликт перерос в драку в реальной жизни. 

Видео: Piter.TV

Теги: драка, перестрелка, родительский чат
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии