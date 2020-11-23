В Петербурге завели дело после перестрелки участников родительского чата

На улице столкнулись около десяти человек.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство" после драки со стрельбой на проспекте Тореза. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Одного из участников инцидента, 28-летнего мужчину, задержали.

Напомним, драка с участием около 10 человек во дворе дома №19 и 21 по проспекту Тореза произошла 21-го ноября. Сотрудники полиции доставили в участок шестерых граждан в возрасте от 27 до 35 лет. По предварительной версии, мужчины состояли в родительском чате. Конфликт перерос в драку в реальной жизни.

Видео: Piter.TV