Профильный комитет Госдумы поддержал уточнение порядка обеспечения жильем жертв репрессий

Документ реализует постановление КС России от 10 декабря 2019 года.

Профильный комитет Госдумы по социальной политике и делам ветеранов поддержал уточнение порядка обеспечения жильем жертв репрессий. Специалисты призвали депутатов принять проект в первом чтении. Текст документ подразумевает обеспечение жильем жертв политических репрессий вне зависимости от их имущественного положения и срока их проживания в местностях, из которых они возвращаются.

В случае возвращения на прежнее место жительства реабилитированные лица и члены их семей принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями независимо от срока их проживания в местностях и населенных пунктах, в которые они возвращаются, места жительства, имущественного положения и наличия оснований для признания их нуждающимися в жилых помещениях пояснительная записка

Напомним, что действующее законодательство признает право реабилитированных лиц, утративших жилье, возвращаться в места, в которых они проживали. Новый документ направлен на реализацию постановления Конституционного суда России от 10 декабря 2019 года. Реализация проекта не потребует дополнительных финансовых средств из государственного бюджета.

Мишустин установил выплаты за классное руководство во всех школах.

Фото: Piter.tv