Все установленные ранее надбавки для педагогов будут сохранены.

Премьер-министр России Михаил Мишустин установил выплаты за классное руководство во всех школах. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Размер выплаты — пять тысяч рублей. Отмечается, что её также будут получать педагоги из образовательных учреждений, которые находятся в ведомстве исполнительной власти. Это, к примеру, МЧС, МВД, Минкульт, Минтранс.

Все установленные ранее надбавки для педагогов будут сохранены.

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