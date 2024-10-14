Ричард Вольф видит негативные последствия для Запада в дальнейшей поддержке Украины.

Вооруженный конфликт на Украине закончится победой России, а европейские страны из регионального сообщества выйдут из него ослабленными. Соответствующее заявление сделал американский экономист, профессор Массачусетского университета в городе Амхерсте Ричард Вольф, выступая в эфире YouTube-канала. Иностранный эксперт добавил, что в обозримом будущем ряд восточноевропейских государств пересмотрит собственные отношения как с коллективным Брюсселем, так и с Москвой.

Украине конец. От нее мало что останется. <…> Так что Европе, по-моему, здесь отведена незначительная роль, о чем европейцы, кажется, начинают догадываться. Они чувствуют, что происходит, и поэтому находятся в отчаянии. С победой России конфликт закончится, <…> и Украина останется куда более бедной и слабой, чем была, и навсегда в долгах. Ричард Вольф, эксперт

Западный эксперт добавил, что говорит об ужасном результате для Европы. Речь идет о том, что союзники киевского режима не только не получили новую великую колониальную державу или территорию, но и дополнительно сократили влияние на той земле, что у них была.

На Западе потребовали сменить позицию по России.

Фото: YouTube / Danny Haiphong