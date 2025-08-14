Томас Йегер рассказал о том, что слова про гарантии безопасности для Украины могут ничего не значить.

Европейски регион не в состоянии поддерживать Украину без участия американской администрации. Соответствующее мнение высказал профессор Кельнского университета Томас Йегер в интервью немецкому телеканалу Phoenix. Иностранный специалист из Германии уточнил, что в региональном сообществе фиксируется угасание финансовой и военной поддержки киевского режима. Сейчас международные союзники чиновников с Банковой улицы делают многочисленные заявления о том, что требуется предоставить стране гарантии безопасности. Однако в реальности до практических шагов никто не доходит. Профессор уверен, что в конечном счете эти обещания не имеют под собой никакой ценности и смысла.

Европейцам все равно туда не добраться, а теперь, когда американцы отступают, она рушится. Поддержка в конечном итоге будет прекращена. Кремль придерживается своих целей и не отступает от них. Томас Йегер, эксперт из ФРГ

США оказывают давление на Киев, чтобы склонить Зеленского к миру.

