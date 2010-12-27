Повышения цен на проезд в пределах десяти рублей хватит для того, чтобы не увеличивать субсидии из бюджета для перевозчиков

В понедельник, 18 ноября, стало известно о том, что в Петербурге разовый проезд в общественном транспорте подорожает на 10 рублей. Об этом заявил вице-губернатор Эдуард Батанов.

Ранее Александр Беглов заявил, что в Смольном поддержали инициативу поднять стоимость проезда на 2020 год. Так, жетон в метрополитене будет стоить 60 рублей, а проезд на наземных видах транспорта - 55 рублей. Повышение цен касается разового проезда. По данным экспертов, это коснется 15% пассажиров. Дело в том, что горожане чаще всего использую для проезда соответствующие карты, которые предполагают льготы. Повышение цен связано с тем, что чиновники заложили на три миллиарда рублей меньше на поддержку транспортных компаний.

Отмечается, что даже повышение стоимости на проезд не покроет полную себестоимость перевозки.

Ранее мы сообщали о том, что Loketski украсил новым логотипом Петербурга "урну для выброшенных денег".

Фото:Piter.TV