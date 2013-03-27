Петербургский суд разрешил проезд с собаками-поводырями в метро без намордников

В городской прокуратуре поддержали истца, подчеркнув, что ограничение, установленное Правилами пользования петербургской подземкой, противоречит федеральному законодательству.

Незрячий петербуржец выиграл судебный спор, в итоге которого мужчине разрешили перевозить своего пса-поводыря по кличке Урс в метро без намордника. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Напомним, что иск от гражданина с ограниченными возможностями здоровья к ГУП "Петербургский метрополитен" поступил ещё в апреле. Мужчина отметил, что Урс не представляет опасности для других пассажиров и предложил разработать новые правила для собак-поводырей, которые сопровождают незрячих.

В городской прокуратуре поддержали истца, подчеркнув, что ограничение, установленное Правилами пользования петербургской подземкой, противоречит федеральному законодательству. Кроме того, случаев, когда собаки-проводники нападали на людей в метро, не было зафиксировано ранее.

Таким образом, суд признал незаконным ограничение на нахождение собаки в метро без намордника.

Ранее мы сообщили о том, что суд прекратил дело защитников трёхсотлетней брусчатки Шлиссельбургского шоссе.

Видео: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Петербурга