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Суд прекратил дело защитников трёхсотлетней брусчатки Шлиссельбургского шоссе
Сегодня, 8:29
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Суд прекратил дело защитников трёхсотлетней брусчатки Шлиссельбургского шоссе

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Градозащитники настаивали на том, что разрешение на проводимые АО "Возрождение" работы нужно признать незаконными.

Куйбышевский районный суд Северной столицы прекратил рассмотрение иска городских активистов к КГИОП, связанный с ремонтом на Шлиссельбургском шоссе. Об этом пишет Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Градозащитники настаивали на том, что разрешение на проводимые АО "Возрождение" работы нужно признать незаконными. Они уверены, что бездействие ведомства угрожает сохранности исторической брусчатки, которой вымощено шоссе.

В свою очередь КГИОП заявил, что государственный контракт на проведение работ уже был расторгнут, ремонт шоссе не ведётся. Отметим, что мощение Шлиссельбургского шоссе было выполнено в 1730-х г.г.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: КГИОП

Теги: санкт-петербург, судебные разбирательства
Категории: Лента новостей,

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