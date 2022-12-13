Суд прекратил дело защитников трёхсотлетней брусчатки Шлиссельбургского шоссе

Куйбышевский районный суд Северной столицы прекратил рассмотрение иска городских активистов к КГИОП, связанный с ремонтом на Шлиссельбургском шоссе. Об этом пишет Объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Градозащитники настаивали на том, что разрешение на проводимые АО "Возрождение" работы нужно признать незаконными. Они уверены, что бездействие ведомства угрожает сохранности исторической брусчатки, которой вымощено шоссе.
В свою очередь КГИОП заявил, что государственный контракт на проведение работ уже был расторгнут, ремонт шоссе не ведётся. Отметим, что мощение Шлиссельбургского шоссе было выполнено в 1730-х г.г.
Ранее мы сообщили о том, что
Фото: КГИОП
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