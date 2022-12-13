Суд прекратил дело защитников трёхсотлетней брусчатки Шлиссельбургского шоссе

Градозащитники настаивали на том, что разрешение на проводимые АО "Возрождение" работы нужно признать незаконными.

Куйбышевский районный суд Северной столицы прекратил рассмотрение иска городских активистов к КГИОП, связанный с ремонтом на Шлиссельбургском шоссе. Об этом пишет Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Градозащитники настаивали на том, что разрешение на проводимые АО "Возрождение" работы нужно признать незаконными. Они уверены, что бездействие ведомства угрожает сохранности исторической брусчатки, которой вымощено шоссе.

В свою очередь КГИОП заявил, что государственный контракт на проведение работ уже был расторгнут, ремонт шоссе не ведётся. Отметим, что мощение Шлиссельбургского шоссе было выполнено в 1730-х г.г.

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Фото: КГИОП