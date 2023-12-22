Проектно-изыскательские работы ВСМ Москва — Петербург завершены на 60%

Параллельно идут строительно-монтажные работы на одном из сложных участков магистрали в московском регионе. Кроме того, продолжается разработка нового российского высокоскоростного электропоезда.

Глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров сообщил, что проектно-изыскательские работы по первой высокоскоростной железнодорожной магистрали в России (ВСМ Москва - Санкт-Петербург) выполнены на 60%. Он отметил, что параллельно идут строительно-монтажные работы на одном из сложных участков магистрали в московском регионе. Кроме того, продолжается разработка нового российского высокоскоростного электропоезда.

Белозеров выразил благодарность министерству транспорта РФ за поддержку и своевременные решения, которые помогают успешно реализовывать стратегические проекты для страны.

Глава РЖД также отметил, что этот год особенный для транспортного ведомства России - исполняется 215 лет со дня его основания, а Министерству транспорта РФ - 20 лет, и он поздравил всех с этим знаменательным событием и выразил благодарность за плодотворную совместную работу.

Ранее мы сообщили о том, что названы приоритеты развития транспортной инфраструктуры Петербурга.

Фото: Российская академия транспорта