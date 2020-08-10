Проекты "Роскосмоса" могут повторить судьбу "Бурана" при сокращении финансирования

Дмитрий Рогозин рассказал о своем страхе.

Проекты "Роскосмоса" могут повторить судьбу системы "Энергия – Буран" при сокращении финансирования. Об этом глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин рассказал в интервью журналисты Юрию Костину в рамках авторской программы "Личные связи".

Три комплекса построено, это циклопические сооружения. В них залито бетона...на миллиарды долларов. И ради чего? Ради того, чтобы совершить всего лишь два пуска Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Специалист напомнил, что второй "Буран" находится в ангаре до сих пор. Аппарат успел покрыться пылью и грязью. Рогозин заявил, что переживает о том, что какой-либо из проектов "Роскосмоса" может не понравиться Минфину или другому руководству. Если деньги на развитие не будут направлены, то "самореализация огромного количества людей будет остановлена".

Рогозин: спутники Starlink нужны Пентагону, чтобы обеспечить связью спецназ.

Видео: YouTube / Юрий Костин