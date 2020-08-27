Проект планировки для развязки ШМСД подготовили в Петербурге

Протяженность нового транспортного объекта должна составить 2,4 км, а пропускная способность — от 7,9 до 14,6 тыс. единиц в час по обоим направлениям.

В четверг, 18 июля, стало известно, что комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга подготовил проект планировки и межевания территории для развязки Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) на пересечении с Союзным проспектом и Энергетиков. Проект был опубликован на сайте Смольного.

Речь идет об участке от улицы Коллонтай до реки Большая Охта вместе со строительством путепровода через железнодорожные пути. Протяженность нового транспортного объекта должна составить 2,4 км, а пропускная способность — от 7,9 до 14,6 тыс. единиц в час по обоим направлениям.

Ранее СМИ сообщали, что данная развязка относится к наиболее дорогостоящему этапу по реализации магистрали, который оценивается более чем в 80 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что движение по ЗСД в Петербурге ограничат из-за строительства Шкиперской развязки.

Фото: АО "ЗСД"