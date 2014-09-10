Движение по ЗСД в Петербурге ограничат из-за строительства Шкиперской развязки

Ограничения будут действовать с 12 по 15 июля.

Строительство Шкиперской развязки ограничит движение по Западному скоростному диаметру (ЗСД) в Петербурге и закроет часть съездов с 12 по 15 июля. Об этом 11 июля рассказали в пресс-службе автодороги.

В частности, с 23:00 12 июля до 03:00 13 июля не получится проехать по двум левым полосам движения основного хода в районе примыкания съезда Шкиперской развязки, направление набережная Макарова — набережная Екатерингофки.

Кроме того, 13 июля с 03:00 до 05:00 запретят езду по двум правым полосам движения основного хода в районе примыкания съезда Шкиперской развязки, направление набережная Макарова — набережная Екатерингофки. Закроют съезд на намывные территории.

На следующий день, 14 июля, с 02:00 до 03:30 ограничат движение по одной правой полосе движения основного хода в районе примыкания съезда Шкиперской развязки, направление набережная Макарова — набережная Екатерингофки. Также закроют съезд с намывных территорий на основной ход в сторону набережной Екатерингофки.

Тогда же, с 03:30 до 05:00 запретят передвижение по одной правой полосе движения основного хода в районе примыкания съезда Шкиперской развязки, направление набережная Екатерингофки — набережная Макарова. Планируется закрытие съезда с намывных территорий на основной ход в сторону набережной Макарова.

С 02:00 до 03:30 15 июля закроют езду по одной правой полосе движения основного хода в районе примыкания съезда Шкиперской развязки, направление набережная Макарова — набережная Екатерингофки. Будет не доступен съезд с намывных территорий на основной ход в сторону набережной Екатерингофки. В этот же день с 03:30 до 05:00 ограничат передвижение по одной правой полосе движения основного хода в районе примыкания съезда Шкиперской развязки, направление набережная Екатерингофки — набережная Макарова, запретят съезд с намывных территорий на основной ход в сторону набережной Макарова.

Ранее на Piter.TV: на ЗСД 11-12 июля ожидаются ограничения из-за форума БРИКС.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)