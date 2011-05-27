На ЗСД 11-12 июля ожидаются ограничения из-за форума БРИКС

Ограничения вводятся профильными государственными органами на время прохождения организованных колонн и снимаются сразу по факту их проезда.

С 11 по 12 июля в Петербурге пройдёт X Парламентский форум БРИКС. В эти дни прогнозируется существенная востребованность ЗСД автомобилями участников и гостей мероприятия, в том числе специальными транспортными средствами. В связи с этим возможны кратковременные ограничения движения на южных участках магистрали. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Магистраль северной столицы".

Ограничения вводятся профильными государственными органами на время прохождения организованных колонн и снимаются сразу по факту их проезда.

Жителей и гостей Петербурга просят учитывать данную информацию при планировании маршрута и времени в пути, использовать навигационные сервисы, обращать внимание на данные, выводимые на табло переменной информации.

Также с 10 по 13 июля будет запрещена остановка на семи улицах в центре Петербурга.

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Фото: Piter.tv