Смольный представил проект планировки Большого Смоленского моста

Переправа будет примыкать к границам ряда культурных объектов.

Правительство Петербурга опубликовало проект постановления, утверждающее проект планировки для строительства Большого Смоленского моста. Соответствующий документ появился на сайте Смольного во вторник, 2 октября.

Судя по представленным данным, общая длина моста составит 2,3 км. Расчётная интенсивность движения равна 99 тыс. единиц транспорта в сутки. Переправа будет примыкать к границам ряда культурных объектов: в список входят Октябрьская набережная, сталелитейная мастерская "Невского железопрокатного завода" и 2 жилых дома Невского химкомбината.

Все причисленные объекты культурного наследия будут приспособлены под новый мост. Также специалисты проведут научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы.

Отметим власти города заявляли, что строительство Большого Смоленского моста начнётся до конца 2023 года.

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Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры