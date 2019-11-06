Проект перезагрузки "Восставших из ада" получил сценариста и режиссера

Над созданием картины будут работать Бен Коллинз, Люк Пиотровски и Дэвид Брукнер.

Стало известно, кто станет сценаристом и режиссером перезапуска "Восставших из ада". Сценарий для хоррора напишут Бен Коллинз и Люк Пиотровски, режиссерское кресло займет Дэвид Брукнер, знакомый по работам над фильмами "З/Л/О" и "Монстры Юга". Об этом пишет журнал The Hollywood Reporter.

Производством будущей картины будет заниматься Spyglass Media Group. Оригинальный фильм "Восставший из ада" Клайва Баркера вышел на экраны в 1987 году. В основу сценария легла собственная книга режиссера The Hellbound Heart.

Расставив вокруг себя зажженные свечи, Френк открывает шкатулку, купленную им на восточном базаре. Легенда гласит, что живущие в ней демоны доставят владельцу неописуемые наслаждения. Однако Френк и не мог предположить, что эта шкатулка является ключом к воротам ада.

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Видео: YouTube / RetroBiografen