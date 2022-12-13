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В Петербурге предварительно одобрили эскиз храма, посвящённого снятию блокады
Сегодня, 12:38
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В Петербурге предварительно одобрили эскиз храма, посвящённого снятию блокады

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Установка закладного камня пройдёт в день 80-летия со дня полного освобождения Ленинграда.

27 января 2024 года, в 80-ю годовщину со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, на перекрёстке Бухарестской улицы и Козловского переулка планируется установка закладного камня церкви во имя Святой Равноапостольной Нины. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин. 

Чиновник оказывает организационную помощь в проекте. По его словам, эскизный проект храма уже прошёл предварительное согласование. На данный момент проходят работы по уточнению деталей, связанных с размещением объекта на участке. Также ведётся подготовка изыскательных работ. 

Мейскин добавил, что храм будет построен наместе блокадного захоронения.

Ранее мы сообщили о том, что в  Ледовом дворце прошла премьера шоу Ильи Авербуха о блокаде Ленинграда.

Фото:  Александр Глуз/ "Петербургский дневник"

Теги: санкт-петербург, храм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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