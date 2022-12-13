В Ледовом дворце прошла премьера шоу Ильи Авербуха о блокаде Ленинграда

Трагичные и счастливые моменты жизни города и воевавших за него солдат переданы с помощью танца на льду, музыки и игры со светом.

В Ледовом дворце 18 и 19 января прошла премьера ледового шоу, посвященного 80-летию со Дня прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru.

Режиссером постановки стал олимпийский чемпион Илья Авербух: он задействовал в представлении настоящих звёзд российского фигурного катания. Трагичные и счастливые моменты жизни города и воевавших за него солдат переданы с помощью танца на льду, музык из советского кино и игры со светом.

В частности, постановка состоялась благодаря участию таким титулованных спорсменам, как Виктория Синицина и Никита Кацалапов, олимпийские чемпионы в парном катании Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира в одиночном катании Алексей Ягудин, олимпийская чемпионка в парном катании Елена Бережная. Также в шоу выступила олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар в паре с пратнером по проекту "Ледниковый период" актёром Федором Федотовым. Новое поколение фигурстов представили олимпийский чемпион, чемпион РФ и Европы Марк Кондратюк, серебряный призер Олимпиады Михаил Коляда, Александр Самарин.

Номера выполнялись под музыку в живом исполнении Василия Герелло, Зары, Елизаветы Арзамасовой, хора Ансамбля песни и пляски Западного Военного округа и Детского хора телевидения и радио Санкт-Петербурга.

Фото: Предоставлено организаторами шоу