Церковь, посвященная 80-летию снятия блокады, появится в Петербурге

Храм построят на перекрёстке Бухарестской улицы и Козловского переулка. Неподалёку расположено блокадное захоронение.

Во Фрунзенском районе Северной столицы планируют возвести церковь, посвящёную снятию блокады. Её расположат на пересечении Бухарестской улицы и Козловского переулка. Об этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максима Мейксина, который является одним из инициаторов проекта.

Церковь будет посвящена 80-летию снятия блокады, и я очень надеюсь, что в канун знаковой для города даты на месте будущего строительства уже будет установлен закладной камень. А сейчас идет работа с Комитетом по градостроительству и архитектуре по согласованию эскизного проекта. Который, признаюсь, мне очень нравится. Максим Мейксин, председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии

Перенос городских магистралей на месте будущего строительства начнётся уже предстоящей весной. Храм осветят во имя христианской просветительницы Грузии Святой Нины, день которой празднуется 27 января. Также неподалёку от выбранного участка находится блокадное захоронение и несколько учебных заведений.

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Фото: "Петербургский дневник" / Александр Глуз