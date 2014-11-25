Реставрацией Анненкирхе займётся главный архитектор Москвы

В ближайшее время Сергей Кузнецов представит первые предложения по проекту.

Самую известную лютеранскую церковь Северной столицы Анненкирхе готовятся реставрировать. Об этом рассказал автор будущего проекта, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в своём Telegram-канале.

Специалист отметил, что предложение о реконструкции поступило ему от лютеранской общины. Конкретные работы будут определены после обследования исторического объекта, а в феврале 2023 года Кузнецов готов представить первые предложения.

Добавим, что в 2022 году Анненкирхе пережила пожар. После возгорания решили восстановить лишь фасад и крышу здания, а внутреннюю часть объекта оставили обгоревшей для создания эстетики общественного пространства.

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Фото: Piter.TV