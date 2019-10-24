Проект "Твой бюджет" могут возобновить с 24 августа

Итоги должны были подвести еще в июне, но мероприятие пришлось перенести из-за коронавируса.

В Петербурге планируют возобновить проект "Твой бюджет", который был заморожен в марте из-за коронавируса. Информация об этом появилась в группе проекта "ВКонтакте".

Сейчас идут переговоры с районными администрациями по поводу помещения для заседания бюджетных комиссии. Если удастся прийти к соглашению, то проект могут возобновить 24 августа.

С конца августа по конец сентября у нас будет очень напряженная работа: каждую неделю у нас стоит и заседание бюджетной комиссии, и лекция/семинар. Лекции мы будем проводить онлайн, чтобы вы не тратили время на дорогу и могли получать знания в удобное время. говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание бюджетных комиссий не могут проводить онлайн, так как в нем активно принимают участие сразу же много людей. Информация о датах заседаний состоится позже.

Ранее мы рассказывали об одном из проектов победителя "Твоего бюджета" ― благоустройстве сквера Цоя в Петроградском районе.

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