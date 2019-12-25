Проект планируют возобновить после майских праздников.

В пятницу, 20 марта, стало известно о том, что петербургский проект "Твой бюджет" приостановили работу из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе комитета финансов города.

В комитете финансов Петербурга отметили, что среди членов бюджетных комиссий проекта "Твой бюджет-2020" есть пожилые люди. Более того, не на всех площадках проекта есть возможность обеспечить безопасность присутствующих.

Отмечается, что проект возобновят после майских праздников.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге кинотеатры приостанавливают работу из-за коронавируса.

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