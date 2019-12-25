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В Петербурге кинотеатры приостанавливают работу из-за коронавируса
Сегодня, 11:10
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В Петербурге кинотеатры приостанавливают работу из-за коронавируса

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Кинотеатры не будут принимать посетителей до 30 апреля.

В пятницу, 20 марта, стало известно о том, что в Петербурге кинотеатры приостанавливают работу из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной сети кинотеатров.

Так, свою работу временно прекратили "Окко Кино", "Синема Парк" и "Формула кино". Также к сети присоединился "Мираж Синема". 

"Дорогие зрители города Санкт-Петербург, в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" сеть кинотеатров Мираж Синема приостанавливает публичную демонстрацию фильмов",

—сказано в сообщении.

Кинотеатры не будут принимать посетителей до 30 апреля.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге волонтеры будут поставлять продукты пенсионерам на самоизоляции.

Фото:pixabay

Теги: коронавирус, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Кино,

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