Кинотеатры не будут принимать посетителей до 30 апреля.

В пятницу, 20 марта, стало известно о том, что в Петербурге кинотеатры приостанавливают работу из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной сети кинотеатров.

Так, свою работу временно прекратили "Окко Кино", "Синема Парк" и "Формула кино". Также к сети присоединился "Мираж Синема".

"Дорогие зрители города Санкт-Петербург, в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" сеть кинотеатров Мираж Синема приостанавливает публичную демонстрацию фильмов", —сказано в сообщении.

Кинотеатры не будут принимать посетителей до 30 апреля.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге волонтеры будут поставлять продукты пенсионерам на самоизоляции.

Фото:pixabay