Проект "Петербургский дизайн" продолжится в 2023 году

За прошлый год к инициативе присоединились свыше 110 брендов.

Проект "Петербургский дизайн" в Северной столице продлевают на 2023 год. В 2022-ом свою продукцию в его рамках представили более 110-ти брендов. Об этом пишет издание "Ведомости. Санкт-Петербург", ссылаясь на пресс-службу комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Напомним, что инициативу запустили в прошлом году. В Смольном уточнили, что до конца января 2023 года на реализацию проекта выделено 87,1 млн рублей.

Благодаря предоставления городских площадок местным производителям одежды, удалось протестировать спрос на продукцию, а также расширить производство и открыть новые возможности продаж, выявить потребности рынка.

Ранее мы сообщили о том, что за 2022 год на петербургский рынок зашли 5 иностранных брендов одежды и обуви.

Фото: Piter.TV