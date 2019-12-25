Петербургские дизайнеры представили свои бренды в городских ТРЦ

На участие в проекте "Петербургский дизайн" было подано 160 заявок.

В трёх ТРЦ Северной столицы запущен проект "Петербургский дизайн", направленный на поддержку локальных брендов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Выставочные площадки появились на территории "Питер Радуга", "Лето" и "Континент на Байконурской".В рамках проекта дизайнеры могут бесплатно продемонстрировать свои работы. В частности, горожане могут ознакомиться с брендами Catarina Nova, Dreamwhite, Tykva store и Кожа, Noel Concept, Satin, Alezzy, Betop.

Всего на участие подано 160 заявок от брендов, одобрено было 100 из них. Приоритет отдали дизайнерам, продукция которых охватывает толькоонлайн-площадки.

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Фото: Piter.TV