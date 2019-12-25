Стрит-ретейл на Невском проспекте может просесть до карантинного уровня

Причина заключается в уходе зарубежных брендов. Так, объём свободных площадей за последний квартал возрос до 11,7%.

За последний квартал объём свободных площадей в сфере стрит-ретейла на Невском проспекте увеличился до 11,7%, что на 1,3% больше, чем во II квартале прошлого года. Аналитики петербургского офиса консалтинговой компании NF Group (бывшая Knight Frank St. Petersburg) объясняют эту тенденцию уходом с российского рынка зарубежных брендов. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Пока показатель остаётся ниже, чем во времена пандемии, когда опустели 12,6% площадей. Однако предполагается, что этой цифры рынок может достичь до конца 2022 года.

Напомним, что за последние 3 месяца на Невском проспекте закрылись магазины IKEA, Lush и Swatch на Невском, 76. На Старо–Невском проспекте на данный момент пустуют 10,9% торговых помещений.

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Фото: Piter.TV