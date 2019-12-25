Смольный выступает за снос ресторанов в яхт-клубе на Петровской косе

Первый иск в отношении построек был подан в сентябре.

В суд направлен иск петербургского Комитета по контролю за имуществом к ООО "Аврора". Ведомство потребовало у компании произвести снос двух ресторанов в яхт-клубе на Петровской косе, 9. Исполнить требование необходимо в течение месяца. Об этом сообщило издание "Деловой Петербург".

Сделка по покупке сразу нескольких построек между "Авророй" и Санкт-Петербургским речным яхт-клубом профсоюзов была проведена в 2021 году. В сентябре со стороны Смольного был подан первый иск, который привёл к запрету на регистрацию Росреестром.

Речь в разбирательствах идёт о зданиях площадью около 700 и 1,9 тыс. кв. м, которые расположены в центре клуба. Они были построены в 2014 и 2018 годах и используются в качестве банкетных ресторанов.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный выкупит дом на Фурштатской улице.

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