Смольный выкупит дом на Фурштатской улице

В здании хотят разместить помещения Президентского физико—математического лицея № 239, который находится неподалёку.

Дом №5 по Фурштатской улице скоро перейдёт в собственность Смольного. Согласно постановлению на портале антикоррупционной экспертизы, власти Северной столицы выкупят объект площадью 3,4 тыс. кв.м. у компании "Норд Вуд". Его оценили в 606 млн рублей. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

В здании хотят разместить учебные помещения соседнего Президентского физико—математического лицея № 239. Там появится лаборатория для биологического центра, а также полигон для дронов и видеомастерская.

Дом возведён в 1840 году. В конце девяностых годов прошлого века он стал собственностью Сбербанка, а затем был арендованным объектом ПФР. ВНынешний владелец "Норд Вуд" приобрёл здание в 2018-ом году.

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Фото: Citywalls.ru