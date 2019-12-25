Суд принял решение об изъятии земли у швейцарской компании под Витебскую развязку

Как установила судебная экспертиза, при совершении процедуры Смольный выплатит 165,7 млн рублей.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Северной столицы обратился в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском к дочерней компании швейцарской корпорации Liebherr. Как узнал Piter.TV из решения в картотеке арбитражных дел, компания "Либхерр–Русланд" обязана передать земельный участок на Парковой улице.

На указанной территории расположено 5 зданий – 1 хранилище, 3 производственных и 1 нежилое здание. Землю собираются использовать под строительство Витебской развязки, которая, напомним, станет первой частью проекта Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Её протяженность составит 2,6 км.

Согласно закону, при изъятии недвижимого имущества чиновники должны выплатить компании определенную сумму. Городские власти предложили зарубежным бизнесменам 150,5 млн рублей, а судебная экспертиза определила, что сумму можно увеличить до 165,7 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге вступят в силу новые ограничения движения 3 и 5 сентября.

Фото: Piter.TV