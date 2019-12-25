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В Петербурге вступят в силу новые ограничения движения 3 и 5 сентября
Сегодня, 10:39
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В Петербурге вступят в силу новые ограничения движения 3 и 5 сентября

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Автомобилистов предупредили об изменениях в Курортном и Петроградском районах.

В начале октября автомобилистов в двух районах Петербурга ждут новые ограничения движения. Как сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города, автомобилисты должны быть готовы к изменениям 3 и 5 октября. 

Так, в Курортном районе вводится ограничение на Белоостровской улице в поселке Белоостров. На участке возле Александровского шоссе по 14 октября  будет вестись реконструкция инженерных сетей. 

Кроме того, временно нельзя будет проехать в привычном режиме у дома №31 по набережной реки Карповки в Петроградском районе. Там до 18 мая 2024 года будут вестись работы по размещению пешеходной галере. Мероприятия затронут участок от Каменноостровского проспекта до Иоанновского переулка. 

Ранее мы сообщили о том, что 

Фото: ГАТИ

Теги: гати, ограничения движения, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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