В Петербурге вступят в силу новые ограничения движения 3 и 5 сентября

Автомобилистов предупредили об изменениях в Курортном и Петроградском районах.

В начале октября автомобилистов в двух районах Петербурга ждут новые ограничения движения. Как сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города, автомобилисты должны быть готовы к изменениям 3 и 5 октября.

Так, в Курортном районе вводится ограничение на Белоостровской улице в поселке Белоостров. На участке возле Александровского шоссе по 14 октября будет вестись реконструкция инженерных сетей.

Кроме того, временно нельзя будет проехать в привычном режиме у дома №31 по набережной реки Карповки в Петроградском районе. Там до 18 мая 2024 года будут вестись работы по размещению пешеходной галере. Мероприятия затронут участок от Каменноостровского проспекта до Иоанновского переулка.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: ГАТИ