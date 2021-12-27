Водителям Петербурга назвали адреса передвижных камер до 9 октября

Они будут работать с 1 по 9 октября.

В Петербурге автомобилистам назвали адреса работы передвижных камер фиксации превышения скорости. Они будут работать с 1 по 9 октября. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Их разместят по таким адресам:

- Витебский проспект, дом 53, корпус 1, литера А, от улицы Типанова к Дунайскому проспекту;

- Пулковское шоссе, дом 36, корпус 2, литера А, от КАД А-118 к Дунайскому проспекту;

- Пулковское шоссе, дом 52, корпус 2, литера А, от Петербургского шоссе к КАД А-118;

- Пулковское шоссе, дом 35, корпус 5, литера А, от Внуковской улицы к Петербургскому шоссе;

- проспект Культуры, дом 21, корпус 1, литера А, от проспекта Просвещения к Суздальскому проспекту;

- Свердловская набережная, дом 22, литера А, от Феодосийской улицы к улице Ватутина;

- проспект Культуры, дом 11, корпус 1, литера А, от проспекта Луначарского к проспекту Просвещения.

Напомним, что ремонт Пулковского шоссе находится на четвёртом этапе, который завершится 4 октября. Работники дорожных служб будут работать на участке от дороги в аэропорт до тоннеля в Пушкин. Там они проведут работы по фрезерованию покрытия и укладке асфальта, которая также затронет 50% проезжей части в двух направлениях от КАД до дороги в аэропорт. В ГАТИ отметили, что ограничения движения для транспорта будут вводиться в ранние утренние и поздние вечерние часы.

Фото: Piter.tv