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Ремонт Пулковского шоссе перешёл на четвёртый этап
Сегодня, 8:16
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Ремонт Пулковского шоссе перешёл на четвёртый этап

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Дорожники займутся участком от дороги в аэропорт до тоннеля в Пушкин.

Ремонт Пулковского шоссе находится на четвёртом этапе, который завершится 4 октября. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Работники дорожных служб будут работать на участке от дороги в аэропорт до тоннеля в Пушкин. Там они проведут работы по фрезерованию покрытия и укладке асфальта, которая также затронет 50% проезжей части в двух направлениях от КАД до дороги в аэропорт.

В ГАТИ отметили, что ограничения движения для транспорта будут вводиться в ранние утренние и поздние вечерние часы.

Ранее мы сообщили о том, что центр современного строительства открылся в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: пулковское шоссе, ремонт дорог, санкт-петербург, этап ремонта
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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