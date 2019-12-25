Ремонт Пулковского шоссе перешёл на четвёртый этап

Дорожники займутся участком от дороги в аэропорт до тоннеля в Пушкин.

Ремонт Пулковского шоссе находится на четвёртом этапе, который завершится 4 октября. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Работники дорожных служб будут работать на участке от дороги в аэропорт до тоннеля в Пушкин. Там они проведут работы по фрезерованию покрытия и укладке асфальта, которая также затронет 50% проезжей части в двух направлениях от КАД до дороги в аэропорт.

В ГАТИ отметили, что ограничения движения для транспорта будут вводиться в ранние утренние и поздние вечерние часы.

Ранее мы сообщили о том, что центр современного строительства открылся в Петербурге.

Фото: Piter.TV