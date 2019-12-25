Центр современного строительства открылся в Петербурге

Центр посвящен проектированию и возведению жилого дома.

В Центре современного строительства юные петербуржцы могут посмотреть, как с нуля возводят многоквартирный дом. Его открыли вице-губернаторы Николай Линченко и Ирина Потехина, пишет "Петербургский дневник".

Центр посвящен проектированию и возведению жилого дома. В нем выставили десятки экспонатов, начинающихся с геодезии. Как рассказали создатели выставки, именно геодезист станет одной из важнейших и наиболее высокооплачиваемых строительных специальностей в ближайшие годы.

Для посетителей есть аудиогид. студентам предлагают прослушать часовую лекцию о современном строительстве, а ребята помладше смогут не только окунуться в мир профессий, но и развлечься.

Фото: Piter.tv

