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Центр современного строительства открылся в Петербурге
Сегодня, 19:41
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Центр современного строительства открылся в Петербурге

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Центр посвящен проектированию и возведению жилого дома.

В Центре современного строительства юные петербуржцы могут посмотреть, как с нуля возводят многоквартирный дом. Его открыли вице-губернаторы Николай Линченко и Ирина Потехина, пишет "Петербургский дневник". 

Центр посвящен проектированию и возведению жилого дома. В нем выставили десятки экспонатов, начинающихся с геодезии. Как рассказали создатели выставки, именно геодезист станет одной из важнейших и наиболее высокооплачиваемых строительных специальностей в ближайшие годы.

Для посетителей есть аудиогид. студентам предлагают прослушать часовую лекцию о современном строительстве, а ребята помладше смогут не только окунуться в мир профессий, но и развлечься.

Фото: Piter.tv
 

Теги: высотки, выставка, линченко, многоквартирный дом, музей, потехина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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