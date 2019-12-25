Смольный опубликовал адреса работы передвижных фоторадаров по 31 декабря

В список вошли более 30 адресов в разных районах города.

Комитет по информатизации и связи Петербурга опубликовал адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости с 27 по 31 декабря.

В список вошли более 30 адресов в разных районах города, на которых установлено 40 передвижных комплексов. Комплексы появились на Витебском проспекте, Таллинском и Московском шоссе, Выборгской, Петроградской, Приморской, Октябрьской набережных, Приморском проспекте, на улице Маршала Казакова и не только.

Фото: пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга

Адреса работы всех городских комплексов фиксации нарушений ПДД в открытом доступе публикуются также на сайте Городского мониторингового центра и в его группах в соцсетях.

Ранее Госдума приняла закон, устанавливающий уголовную ответственность за некоторые повторные нарушения ПДД. Эксперты прокомментировали нововведения.

Фото: Piter.TV