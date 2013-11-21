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Эксперты прокомментировали ужесточение ответственности за повторное нарушение ПДД
Сегодня, 17:31
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Эксперты прокомментировали ужесточение ответственности за повторное нарушение ПДД

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Эксперты считают, что через пару лет соблюдать правила будут даже самые злостные нарушители.

Госдума приняла закон, устанавливающий уголовную ответственность за некоторые повторные нарушения ПДД. Нововведения прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты отметили, что поправки призваны на более высоком уровне решить проблему, которую раньше уже решали с ремнями безопасности и пропуском пешеходов на нерегулируемых переходах. Речь идет о камерах видеонаблюдения. Благодаря им нарушений стало меньше. 

Эксперты считают, что через год-другой невозможность кататься с лишением прав и шлейфом штрафов начнет доходить и до самых злостных нарушителей. 

Скептики намекают на коррупционную составляющую – и это проблема, с которой в ГИБДД в целом нужно бороться. Но в данном случае цена "решения вопроса" тоже окажется вполне останавливающей – учитывая еще и риск получить отдельную статью за взятку при попытке подобного решения.

отметили эксперты.

Ответственность будет предусматривать не только срок, но и штраф до 500 тысяч рублей. 

Фото: Piter.TV

Теги: пдд
Категории: Лента новостей, Новости России,

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