Эксперты прокомментировали ужесточение ответственности за повторное нарушение ПДД

Госдума приняла закон, устанавливающий уголовную ответственность за некоторые повторные нарушения ПДД. Нововведения прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".
Эксперты отметили, что поправки призваны на более высоком уровне решить проблему, которую раньше уже решали с ремнями безопасности и пропуском пешеходов на нерегулируемых переходах. Речь идет о камерах видеонаблюдения. Благодаря им нарушений стало меньше.
Эксперты считают, что через год-другой невозможность кататься с лишением прав и шлейфом штрафов начнет доходить и до самых злостных нарушителей.
Скептики намекают на коррупционную составляющую – и это проблема, с которой в ГИБДД в целом нужно бороться. Но в данном случае цена "решения вопроса" тоже окажется вполне останавливающей – учитывая еще и риск получить отдельную статью за взятку при попытке подобного решения.
отметили эксперты.
Ответственность будет предусматривать не только срок, но и штраф до 500 тысяч рублей.
Фото: Piter.TV
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