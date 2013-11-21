Эксперты прокомментировали ужесточение ответственности за повторное нарушение ПДД

Эксперты считают, что через пару лет соблюдать правила будут даже самые злостные нарушители.

Госдума приняла закон, устанавливающий уголовную ответственность за некоторые повторные нарушения ПДД. Нововведения прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты отметили, что поправки призваны на более высоком уровне решить проблему, которую раньше уже решали с ремнями безопасности и пропуском пешеходов на нерегулируемых переходах. Речь идет о камерах видеонаблюдения. Благодаря им нарушений стало меньше.

Эксперты считают, что через год-другой невозможность кататься с лишением прав и шлейфом штрафов начнет доходить и до самых злостных нарушителей.

Скептики намекают на коррупционную составляющую – и это проблема, с которой в ГИБДД в целом нужно бороться. Но в данном случае цена "решения вопроса" тоже окажется вполне останавливающей – учитывая еще и риск получить отдельную статью за взятку при попытке подобного решения. отметили эксперты.

Ответственность будет предусматривать не только срок, но и штраф до 500 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV