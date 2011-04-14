На КАД в Петербурге с 30 декабря установят передвижные фоторадары

За скоростью авто на Кольцевой автодороге будут следить до 5 января.

С 30 декабря на кольцевой автодороге (КАД) Санкт-Петербурга будут работать передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений скоростного режима. Об этом сообщили в Дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга.

Согласно информации Дирекции КЗС, фоторадары будут размещены на КАД с 30 декабря по 5 января. Места для установки комплексов определены совместно с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что фоторадары будут установлены на внешнем кольце (км 132+230) и на внутреннем кольце (км 133+830 и км 132+230).

Управление КЗС призывает автомобилистов быть внимательными за рулём, особенно учитывая, что в городе объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербургскую дамбу закрыли в связи с угрозой подъема воды.

Фото: Piter.TV