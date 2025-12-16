Продюсера Дрейка и Бейонсе Тэя Кита нашли мертвым в квартире

Известный музыкальный продюсер Тэй Кит (Бритавиус Лейкит Чемберс) скончался в возрасте 29-лет. Его нашли мертвым в квартире на Мартин-стрит, сообщила полиция города Нэшвилл в соцсети Х.

Полицейские отметили, что признаков насильственной смерти при осмотре тела не обнаружено. Обстоятельства и причины гибели Кита устанавливаются.

Музыкальная карьера Тэя Кита началась еще в подростковом возрасте. Мировая известность к нему пришла после участия в создании трека Sicko Mode Трэвиса Скотта, который стал одним из главных рэп-хитов в 2018 году. Кроме того, за эту композицию продюсера номинировали на премию "Грэмми".

За свою карьеру Кит участвовал в создании 11 композиций, которые входили в топ-10 чарта Billboard Hot 100.

Кит успел поработать с Эминемом, Sexyy Red, Lil Baby, был сопродюсером песни Look Alive рэпера BlocBoy JB. Также он приложил свою руку к созданию бонус-трека Before I Let Go с альбома Бейонсе Homecoming.

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Фото: Magnific