  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Марк Рудинштейн: названы причины смерти
Сегодня, 18:48
356
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Марк Рудинштейн: названы причины смерти

0 0

Известно, что в ночь с 24 на 25 ноября создатель "Кинотавра" впал в кому.

В больнице на Таганке ушел из жизни Марк Рудинштейн. Об этом сообщили на портале ТАСС в воскресенье, 5 декабря.

Продюсер попал в лечебницу с сердечным приступом через несколько месяцев после стентирования коронарных артерий. Он впал в кому в ночь с 24 на 25 ноября, его подключили к аппаратам ИВЛ. Медики сделали продюсеру еще одну операцию, но создатель "Кинотавра" умер. 

Марк Рудинштейн родился в 1946 году в Одессе. После окончания школы он поступил в ГИТИС и Театральное училище им. Б. Щукина. Спустя несколько лет продюсер создал кинофестивали "Кинотавр" и "Кинотаврик".

Ранее на Piter.tv сообщили, что ушла из жизни актриса театра и кино Нина Ургант.

Фото: Instagram / @net4a

Теги: кинотавр, марк рудинштейн, продюсер умер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии