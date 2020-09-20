Марк Рудинштейн: названы причины смерти

Известно, что в ночь с 24 на 25 ноября создатель "Кинотавра" впал в кому.

В больнице на Таганке ушел из жизни Марк Рудинштейн. Об этом сообщили на портале ТАСС в воскресенье, 5 декабря.

Продюсер попал в лечебницу с сердечным приступом через несколько месяцев после стентирования коронарных артерий. Он впал в кому в ночь с 24 на 25 ноября, его подключили к аппаратам ИВЛ. Медики сделали продюсеру еще одну операцию, но создатель "Кинотавра" умер.

Марк Рудинштейн родился в 1946 году в Одессе. После окончания школы он поступил в ГИТИС и Театральное училище им. Б. Щукина. Спустя несколько лет продюсер создал кинофестивали "Кинотавр" и "Кинотаврик".

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Фото: Instagram / @net4a