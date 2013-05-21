В этом году кинофестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября

Кинофестиваль пройдёт в Зимнем театре.

В этом году 32-ой российский кинофестиваль "Кинотавр" пройдёт с 18-25 сентября в офлайн-формате в Сочи.

Основной площадкой показов, как и в предыдущие годы, станет Зимний театр передаёт пресс-служба кинофестиваля.

Ввиду ограничительных мер по коронавирусу организаторам приходится изменять график фестиваля и сам формат проведения, говорится в сообщении. Однако организаторы приняли решение провести кинофестиваль не традиционно летом, а осенью, но в офлайн-режиме.

"Кинотавр", как главный национальный фестиваль, многие годы является важнейшей площадкой для продвижения авторского российского кинематографа, точкой силы, где встречается индустрия, и точкой отправления фильмов в жизнь отметили в пресс-службе.

Кинофестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ.

Ранее мы писали, что глава Минкульта опровергла "поддержку" ЛГБТ-кинофестиваля в Петербурге.

Фото: Facebook / kinotavrfest