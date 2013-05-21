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В этом году кинофестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября
Вчера, 19:56
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kraratau27

В этом году кинофестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября

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Кинофестиваль пройдёт в Зимнем театре.

В этом году 32-ой российский кинофестиваль "Кинотавр" пройдёт с 18-25 сентября в офлайн-формате в Сочи. 

Основной площадкой показов, как и в предыдущие годы, станет Зимний театр

передаёт пресс-служба кинофестиваля. 

Ввиду ограничительных мер по коронавирусу организаторам приходится изменять график фестиваля и сам формат проведения, говорится в сообщении. Однако организаторы приняли решение провести кинофестиваль не традиционно летом, а осенью, но в офлайн-режиме. 

"Кинотавр", как главный национальный фестиваль, многие годы является важнейшей площадкой для продвижения авторского российского кинематографа, точкой силы, где встречается индустрия, и точкой отправления фильмов в жизнь

отметили в пресс-службе.

Кинофестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ.

Ранее мы писали, что глава Минкульта опровергла "поддержку" ЛГБТ-кинофестиваля в Петербурге.

Фото: Facebook / kinotavrfest

Теги: кинотавр, кинофестиваль, сочи
Категории: Лента новостей, Культура, Новости России,

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