Глава Минкульта опровергла "поддержку" ЛГБТ-кинофестиваля в Петербурге

В пресс-службе министерства прояснили ситуацию.

Глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова опровергла "поддержку" ЛГБТ-кинофестиваля "Бок о бок" в Петербурге. В комментарии "Интерфаксу" она расценила сообщения об этом как клевету и назвала появившиеся публикации искажением текста приказа.

Ранее ЛГБТ-кинофестиваль в Петербурге, который запланирован на 2021 год, попал в поле зрения главы Минкульта. Некоторые СМИ истолковали включение фестиваля "Бок о бок" в перечень проводимых на территории России международных кинофестивалей на календарный год как личную поддержку министра и министерства.

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