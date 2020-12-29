Глава Минкульта проконтролирует ЛГБТ-кинофестиваль в Петербурге

Он запланирован на ноябрь 2021.

Министр культуры РФ Ольга Любимова лично проконтролирует ход проведения ЛГБТ-кинофестиваля "Бок о бок" в Петербурге. Соответствующий документ был опубликован 24-го декабря на сайте министерства.

Фестиваль со слоганом "Разная любовь — равные правила" должен пройти в Северной столице 11-25 ноября 2021 года. Всего в этом году запланировано провести более 150 кинофестивалей.

В приказе указывается, что Любимова оставляет контроль за исполнением настоящего приказа за собой.

В ноябре 2020-го года суд приостановил деятельность ЛГБТ+ фестиваля "Бок о бок" на 15 дней.