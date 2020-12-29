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Глава Минкульта проконтролирует ЛГБТ-кинофестиваль в Петербурге
Сегодня, 11:04
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nadezhda_sib

Глава Минкульта проконтролирует ЛГБТ-кинофестиваль в Петербурге

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Он запланирован на ноябрь 2021.

Министр культуры РФ Ольга Любимова лично проконтролирует ход проведения ЛГБТ-кинофестиваля "Бок о бок" в Петербурге. Соответствующий документ был опубликован 24-го декабря на сайте министерства. 

Фестиваль со слоганом "Разная любовь — равные правила" должен пройти в Северной столице 11-25 ноября 2021 года. Всего в этом году запланировано провести более 150 кинофестивалей. 

В приказе указывается, что Любимова оставляет контроль за исполнением настоящего приказа за собой. 

В ноябре 2020-го года суд приостановил деятельность ЛГБТ+ фестиваля "Бок о бок" на 15 дней. 

Теги: бок о бок, лгбт кинофестиваль, министр культуры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 12:15

бодро идём к европеиским ценностям! Надеюсь, что народ подготовит необходимое количество тухлых яиц.

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Аноним
Сегодня 11:50

Что это было?

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