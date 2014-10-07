Министр культуры Ольга Любимова посетила БДТ, чтобы проверить гидроизоляцию

Политик заявила, что два года назад театр находился в "чудовищном состоянии".

Министр культуры прибыла в Петербург с рабочим визитом. Ольга Любимова проверила гидроизоляцию в Большом драматическом театре. Об этом сообщили на портале ТАСС.

Политик отметила, что ремонт строительных систем проводили после реконструкций 2011-2014 годов. Любимова подчеркнула, что тогда работы не удались. Стены и подвалы были покрыты плесенью, через щели протекала вода. Поэтому реставраторам предстояло в короткие сроки привести объект культурного наследия в порядок.

В период ремонтных работ актеры выступали на дружественных площадках. Но 11 ноября они вернулись в БДТ.

Ранее на Piter.tv сообщили, что экс-глава "БалтСтроя" получил условный срок за хищения денег при реставрации Большого драматического театра.

Фото: администрация Петербурга