Экс-глава "БалтСтроя" получил условный срок за хищения денег при реставрации БДТ

Управляющий подписывал документы о приемке работ, которые по факту не проводились.

Красногвардейский районный суд вынес приговор управляющему АО "БалтСтрой" за хищение средств при реставрации БДТ им. Товстоногова. Об этом 22 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Как установил суд, Александр Коченов заключил контракт на реставрацию, однако не собирался исполнять свои обязательства. При этом он подписал акты о приемке выполненные работах и тем самым ввел ФГБУ "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" в заблуждение. Общая сумма ущерба составила 6,5 млн рублей. Средства были похищены из бюджета РФ в период с декабря 2012 по июнь 2014 года.

Коченов признал свою вину. Суд назначил ему 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также взыскал похищенную сумму.

В этом году БДТ вновь уходил на ремонт.

Фото: администрация Петербурга