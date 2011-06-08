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Петербургский БДТ откроется после ремонта в ноябре этого года
Сегодня, 18:06
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Петербургский БДТ откроется после ремонта в ноябре этого года

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Работы выполнены на 95%.

Большой драматический театр им. Товстоногова, расположенный на набережной реки Фонтанки, вновь откроет свои двери после ремонта в ноябре этого года. Об этом 7 сентября журналистам рассказал представитель Министерства культуры РФ Сергей Подольский. 

Стояла основная задача остановить подземную реку. Работы выполнены на 95%. Поступление воды остановлено полностью. Ведутся работы по пусконаладке, обратному монтажу оборудования и частичной отделке.

Сергей Подольский, представитель Министерства культуры

Также продолжаются ремонтные работы на крыше. Художественный руководитель театра Андрей Могучий заявил, что в этот раз театру повезло со строителями. Они трудятся и днем, и ночью. 

Основное здание Большого драматического театра имени Товстоногова закрыли на ремонт весной этого года. Предыдущий ремонт в БДТ проводился в период с 2011 по 2014 гг. Специалистам предстояло устранить замечания и ошибки, выполненные рабочими в прошлый раз – подвал театра был попросту подтоплен.

Фото: wikipedia.org

Теги: бдт, открытие, ремонт
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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